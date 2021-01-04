“الاختيار 2”.. شهداء الداخلية قصص وحياة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: كشف المخرج بيتر ميمي أن مسلسل “الاختيار 2” المنتظر عرضه في رمضان المقبل، سيتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ 2013 وحتى 2020.

وقال ميمي، في تصريحات لبرنامج “كلمة أخيرة”، إن المسلسل سيكون تحت عنوان “حتى لا ننسى”، معرباً عن سعادته بالعمل مع شركة “سينرجي”، قائلاً: “تقدم أعمالاً بعيدة تماماً عن فكرة المكسب والخسارة.. ولكن نتحدث عن مشروع وطني وقومي للتوعية، خاصة للأجيال القادمة”.

وأشار إلى أن الإنتاج الحالي للأعمال الرمضانية المقبلة من إنتاج “سينرجي” ضخم جداً وأكبر من العام الماضي، متابعاً: “العمل سيناريو وحوار هاني سرحان، ومن الجيد للغاية أن يشترك كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار في مسلسل “الاختيار 2″، وسنحكي عن شخصيات حقيقية وبالفيديوهات والصور، كما حدث في الاختيار في رمضان الماضي، وسيكون هناك ضيوف شرف كثيرون”.