شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم بإطلالة سوداء مع رامى رضوان فى أحدث ظهور لهما بصورة رومانسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة دنيا سمير غانم بصحبة زوجها الإعلامى رامى رضوان، خلال أحدث ظهور لهما، بعدما احتفل الأخير بعيد ميلادها خلال الأيام الماضية، حيث تزامن عيد ميلادها مع الأول من يناير، وجاءت الصورة عبر حساب الفنانة دنيا سمير غانم التى اكتفت بها دون تعليق.



دنيا سمير غانم ورامى رضوان

وكان الإعلامى رامى رضوان قد هنأ زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، فى منشور له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وكتب رامى: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبتى بارك الله فيكى دائما يا أم كايلا".

من ناحية أخرى من المفترض أن تخوض النجمة دنيا سمير غانم موسم دراما رمضان المقبل، من خلال مسلسل كوميدى تعمل عليه حاليًا مع مخرج العمل وليد الحلفاوى، لوضع الخطوط النهائية للسيناريو، واختيار فريق العمل والتعاقد معهم استعدادًا لانطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتنتظر دنيا سمير غانم، الاستقرار على تفاصيل المسلسل، وكتابة الحلقات الأولى، حتى تبدأ اختيار بقية النجوم، ومن المنتظر بدء تصويره مطلع شهر نوفمبر المقبل.

من ناحية أخرى انتهت الفنانة دنيا سمير غانم من تصوير فيلم "تسليم أهالى" وهو أول بطولة مطلقة لها فى السينما، وتركت مهمة استكمال التفاصيل الفنية المتعلقة بالمونتاج والمكساج للمخرج أحمد الجندى، بعدما قررت التفرغ للتحضير لمسلسلها الجديد بموسم دراما رمضان 2021.