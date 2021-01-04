شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى فى إطلالة كلاسيكية.. وتعلق: أنا بالضبط حيث من المفترض أن أكون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تميزت النجمة هند صبرى بإطلالة كلاسيكية خلال أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، وعلقت على الصورة بحكمة كتبت فيها: "أنا بالضبط حيث من المفترض أن أكون، وإذا لم أكن كذلك، فهذا بالضبط ما كان من المفترض أن يكون لى"، وما ان نشرت الصورة حتى تفاعل معها قطاع كبير من متابعيها ممن أثنوا على الصورة.



هند صبرى فى إطلالة كلاسيكية

من ناحية أخرى تدخل النجمة هند صبرى عالم المنصات الإلكترونية، وتخوض المنافسة من خلال مسلسل جديد يحمل عنوان "عايزة أتطلق"، بعد أن بحثت عن العريس فى مسلسلها الشهير "عايزة أتجوز"، حيث تم الاستقرار على المخرج هادى الباجورى، وتبدأ تصوير أول المشاهد الأسبوع المقبل، كما تم الاستقرار على الأبطال الذين يشاركونها في بطولة العمل وجارى التعاقد مع الباقى، لخوض تجربة جديدة للدفاع عن المرأة العربية.

المسلسل يعتمد على كثير من النجوم يظهرون كضيوف شرف خلال الأحداث، ومن المقرر أن يعرض المسلسل في شهر أبريل المقبل على احدى المنصات الإلكترونية، كما انتهى مخرج العمل هادى الباجورى من معاينة أماكن التصوير استعداداً لانطلاقه.

ومن ناحية أخرى، أوشكت هند صبرى على الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل "هجمة مرتدة" حيث صورت حوالى 80 % من أحداث المسلسل وتواصل في تصوير المشاهد المتبقية بالعديد من الديكورات الخاصة بالعمل والتي تجمع بينها وبين بطل المسلسل أحمد عز، ومن المقرر عرض المسلسل في موسم دراما رمضان المقبل.



هند صبرى على موقع انستجرام

المسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة بموسم دراما رمضان 2021، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلا عن تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.