شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة المطربة الخليجية وعد بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيبت المطربة الخليجية وعد، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منذ قليل، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها وغلقت قائلة، الحمد الله على كل حال تأكدت إصابتي وطلعت النتيجة (Positive) دعواتكم.

وطرحت المطربة وعد مؤخرا، ألبومها الجديد "ويلى أحبك"، ومن مفاجآت الألبوم التى تعدها وعد، تقديم ثلاث أغنيات باللهجة العراقية وأخرى بالمصرية وأخرى بالخليجى، حيث تتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، من أبرزهم الملحن وليد سعد، وناصر الصالح، والشاعر خالد تاج الدين.

وكانت المطربة وعد قد أعلنت عن إصابة ابنتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، شهر يوليو الماضى عبر خاصية "الاستورى" بموقع "إنستجرام"، وطالبت جمهورها بالدعاء لها، حيث كتبت "وعد" عبر إنستجرام: "حبيبتى بنتى جالها كورونا، الله يرفع عنها ويشفيها ادعو لها، يا حبيبتى يا حسنا يا قطعة من قلبى أستودعك الله، الله يرفع عنك ولا يضرك ويشفيكى قادر يا كريم".

يذكر أن المطربة وعد بدأت مسيرتها الفنية معتمدة على موهبتها التى أشاد بها المتابعون والنقاد، فتمكنت من إيصال رسالتها الفنية إلى جمهورها الذى أحب صوتها حتى أصبحت واحدة من أبرز الفنانات فى دول الخليج العربى