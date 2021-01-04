شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أروى جودة على مشهد "ده هانى" من مسلسل هذا المساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مشهد النجمة أروى جودة مع محمد سليمان في مسلسل "هذا المساء" الذى تم طرحه موسم رمضان عام 2017 مواقع التواصل الاجتماعى.

وقالت أروى جودة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أنا عمالة أضحك من بعد ما رأيت ذلك وبصراحة ده يعتبر أفضل حاجة حصلت لى من فترة كبيرة".

وأضافت: هذا العمل يعد من أقرب الأعمال إلى قلبى ومبسوطة بالعمل مع المخرج المتميز تامر محسن الذى حرص على ظهور العمل في أفضل صورة والاهتمام بكل تفاصيله بالإضافة إلى جميع الأشخاص الذين شاركونى فيه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع ساخر تم استخدام مشهد من "هذا المساء" فيه، وجمع المشهد كل من أروى جودة "نائلة" وزوجها إياد نصار "أكرم" وصديقها محمد سليمان "هاني"، عندما عاد أكرم من خارج المنزل ليجد نائلة وهاني قادمان من الدور العلوي.

يذكر أن مسلسل "هذا المساء" نافس على الفضائيات خلال موسم رمضان 2017 ، قصة وإخراج تامر محسن، وشارك فى بطولته بجانب أروى جودة كل من إياد نصار، وحنان مطاوع، ومحمد فراج، وأحمد داوود، وهانى عادل، وسمر مرسى، وعدد آخر من الفنانين.