شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى مع الدلافين فى أحدث ظهور لها.. وتعلق: مع أفضل أصدقائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الفنانة بشرى حريصة على الاستمتاع وقتها بداية عام 2021 في عالم البحار، فبعدما نشرت أول صورة له بداية العام أثناء قيادتها قارب، ظهرت مؤخرًا عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام مع الدلافين، وكتبت: "قضيت وقت رائع مع أفضل أصدقائى".



بشرى بأحدث ظهور لها مع الدلافين

من ناحية أخرى عبرت الفنانة بشرى فى وقت سابق عن نظرتها للحياة فى الأيام الأولى من العام الجديد 2021، حيث وصفت الحياة في مجملها بأنها عبارة عن رحلة أشبه بالسفينة وسط البحار، ولهذا اختارت أن يكون الظهور الأول لها في العام الجارى، موافقاً لما تؤمن به، حينما أطلت من البحر حينما وظهرت فى أول صورة لها بعام 2021 أثناء قيادتها قارب، وكأنها قبطان، مثلما بدا عبر حسابها على موقع فيس بوك.

وكتبت الفنانة بشرى: "أول صورة في السنة الجديدة.. ربنا يجعلها سنة في جمال الطبيعة بتاعة ربنا ويكرم أصحاب القلوب البيضا ويديكم راحة بال اللون الأزرق".



بشرى على انستجرام

وأضافت بتوجيه النصيحة لمتابعيها للنجاة من "بحر الحياة القلاب" -على حد وصفها- بكتابة 5 أمور حين قالت: "قيادة سفينة الحياة مش سهلة عشان بحر الحياة قلاب بس بالإيمان والإرادة والحكمة وصفاء النية وتمنى الخير للغير ربنا يسهلها من عنده.. كل سنة وانتم طيبين وعام 2021 احن من 2020 على البشر الطيبين".

وفى سياق آخر أعربت الفنانة بشرى فى وقت سابق عن سعادتها البالغة بمشاركتها فى الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، حيث تجسد دور زوجة إياد نصار خلال أحداث العمل، وتواجه العديد من المواقف الصعبة لكونها زوجة ضابط وتعيش فى الكثير من الضغوطات والصعوبات لكي تسانده.