حمادة هلال يطلب الدعاء لزوجته بعد تعرضها لوعكة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف الفنان حمادة هلال، عن تعرض زوجته لوعكة صحية، طالبا من جمهوره الدعاء لها.

ونشر هلال، صورة تجمعه معها، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق : "يا رب يشفيكي ويحفظك ويباركلي في عمرك يا حتة من قلبي يا أم عيالي".

وأضاف : "أسألكم الدعاء (أسما) الطيبة الحنينة بنت الأصول اللي طول عمرها تفرح الناس، وتيجي على نفسها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكي".

وعلقت الفنانة إيمان العاصي، قائلة : "الله يشفيها ويطمنك عليها يا رب ".

وتزوج حمادة هلال، من أسماء سميح، الطبيبة ذات الأصول الفلسطينية في عام 2009، وأنجب منها طفليه" يوسف وراما".

يذكر أن حمادة هلال، طرح مؤخرا أغنية "آية من الجمال" من كلمات الشاعر محمود عليم، وألحان بينو وتوزيع هادي مسرة، التي يتعاون فيها مع المخرج عادل سرحان.