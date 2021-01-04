3 أفلام مصرية وضع موسيقاها الراحل إلياس الرحباني

محمد اسماعيل - القاهرة - "موسيقار الحب" لقب ارتبط بالموسيقار الكبير إلياس الرحباني، الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 83 عام، إثر إصابته بفيروس كورونا.

إلياس وهو الشقيق الأصغر للأخوين منصور وعاصي الرحباني، عرف عنه الطابع الرومانسي الحالم في موسيقاه، وهو ما يظهر في نوعية الأفلام التي وضع موسيقاها التصويرية في مصر.

ووضع الموسيقار اللبناني الراحل موسيقى 3 أفلام مصرية في فترة السبعينات، وهي "دمي ودموعي وابتساماتي" من إخراج حسين كمال، وبطولة نجلاء فتحي، ونور الشريف، وحسين فهمي، وهو من إنتاج عام 1973.

وفي عام 1974 تعاون الرحباني مع المخرج هنري بركات في 2 من أفلامه ذات الطابع االرومانسي، وهي "أجمل أيام حياتي" بطولة نجلاء فتحي وحسين فهمي، و"حبيبتي" بطولة فاتن حمامة ومحمودياسين.

ولحن الرحباني العديد من أغاني الفنانة صباح في الأفلام التي لعبت بطولتها، ومنها "دلعونا" في فيلم "أهلا بالحب"، و"إيدك عني" في فيلم "إيدك عن مراتي" الذي لعبت بطولته أمام الفنان رشدي أباظة.

الموسيقي الراحل إلياس الرحباني من مواليد عام 1938، وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني، وهو مؤلف موسيقي وموزع وكاتب أغاني وقائد أوركسترا، لحن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، وألف موسيقى تصويرية لـ25 فيلم



