اتهمته منتجة بسرقة "سكوتر" واعتذر لزوجته على الهواء.. معلومات عن محمد الشرنوبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل الفنان محمد الشرنوبي بعيد ميلاده الـ 26، اليوم، فهو من مواليد 4 يناير عام 1995.

في هذا التقرير نستعرض لكم معلومات عن الفنان الشاب:

- هو ممثل ومطرب مصري بدأ مسيرته الفنية عام 2008.

_ ينتمي لعائلة فنية فوالده هو الملحن فاروق الشرنوبي، وعمه الملحن صلاح الشرنوبي

- بدأ الشرنوبي التمثيل من خلال مسلسل "في أيد أمينة"، مع الفنانة الكبيرة يسرا.

- في عام 2009 شارك الشرنوبي في فيلم "السفاح".

- شارك الشرنوبي في عدة مسلسلات أبرزها "قصة حب"، "لازم بابا يحب"، "سرايا عابدين" الجزء الثاني، "بين السرايات"، "أريد رجلًا"، "البيوت أسرار"، "كأنه إمبارح"، "ليه لأ"، "نصيبي وقسمتك"، "لؤلؤ"، غيرها.

- من أشهر الأفلام الذي شارك فيها الشرنوبي "عائلة مكي"، "الماء والخضرة والوجه الحسن"، "تراب الماس"، "الممر"، "بنات ثانوي".

_ أعلن خطبته على لمى كتكت ابنة الفنانة أمل رزق، وسرعان ما تم فسخ الخطبة

- أعلن الفنان محمد الشرنوبي، ديسمبر الماضي، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

- تزوج من راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام، يونيو 2020، في حفل اقتصر على أسرتي العروسين فقط.

- حدثت خلافات بين الشرنوبي والمنتجة سارة الطباح استمرت لأشهر ووصلت إلى المحاكم.

- فى فبراير 2020 حدث صلح بين الطرفين، بعد اتهام الطباخ للشرنوبي بمخالفة التعاقد بينهما، ومنعه من الغناء، وبعد تقديم الشرنوبي دعوى لعدم الحصول على مستحقاته، عادت الأزمة من جديد، بعد إعلان الشرنوبي عن طرح أغنية مع شركة روتانا دون العودة إلى الطباخ، ما أدى إلى تصعيد الأمور مجددا، وتم الصلح بينهما مؤخرًا.

- اتهمت المنتجة سارة الطباخ، الفنان محمد الشرنوبي بسرقة "سكوتر"، قال المستشار حسين هلال، محامي الفنان محمد الشرنوبي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"،: "لم يصل أي إستدعاء أو أخطار رسمي من النيابة العامة، وإن كنا نتابع التحريات التي تجرى بشأن المحضر".



- وأضاف: "في حالة استدعاء النيابة للفنان محمد الشرنوبي، لدينا ما يثبت كيدية البلاغ، وبالتالي حفظ المحضر بعد التأكد من كون السكوتر المشار إليه كان هدية من المنتجة للفنان"

- حل الفنان محمد الشرنوبي، ضيف على برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذي تقدمه الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، وخلال الحلقة طلبت "فاهيتا"، من الشرنوبي أن يُغني أغنيته "قلبي ارتاح"، ولكن بتغيير كلمات الأغنية الأصلية واستبدالها بكلمات تسخر من الزواج.



- وقبل البدء في الغناء وفور رؤيته الكلمات المعدلة، وجه محمد الشرنوبي رسالة لزوجته راندا رياض التي كانت حاضرة في الأستوديو قائلًا: "أنا أسف اتحطيت في موقف وحش على الهوا".