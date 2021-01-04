رانيا محمود ياسين تكشف عن صورة نادرة لوالدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن صورة نادرة لوالدها الفنان الكبير محمود ياسين، بصحبة خالها الراحل اللواء ناصر حمدي، وزوج خالتها مهندس الديكور الراحل بدر تيسير.

وعلقت "رانيا" عبر حسابها على إنستجرام: "أجمل ناس فقدتهم واحد تلوا الآخر، بدأت بخالي الغالي اللواء ناصر حمدي، ثم مهندس الديكور بدر تيسير، جوز خالتي وكان أبي الثاني، ثم ختمت بأبي الغالي الذي يعتصر قلبي عليه حزنا كل يوم".

وأضافت : "وحشتوني أوي يا أجمل الناس في الحياة، من بعدكم بجد ملهاش طعم.. الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته".

يذكر أن الفنان الكبير محمود ياسين، رحل عن عالمنا يوم ١٤ أكتوبر ٢٠٢٠، عن عمر ناهز ال٧٩ عاما.