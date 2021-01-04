"خسارة كبيرة".. نجوم الفن ينعون الموسيقار إلياس الرحباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفّي الموسيقار إلياس الرحباني اليوم عن عمر يناهز 83 عاماً.

وحرص عدد من نجوم الفن والوطن العربي على نعي الياس الرحباني، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

في هذا التقرير نستعرض لكم أبرز هؤلاء النجوم:

أصالة

كتبت الفنانة أصالة تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "الله يرحمه ويغفر له ويعوض لبنان كلّ هالحزن الّلي مرق برحيل كبار ووجع أهل .. فنّان كبير وطيّب وحنون كان على الكلّ الله برحمه".

إليسا

كتبت إليسا عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": " لبنان كلو عم يخسر ثالث العمالقة من آل رحباني، الموسيقار العظيم إلياس رحباني، فنان صادق ومحب ومبدع بكل معنى الكلمة، وإنسان ما بيتكرر بفطرته وموهبته وأعماله الخالدة... الله يرحم وكل التعازي لعيلتك الكريمة".

هيفاء وهبي

كتبت هيفاء تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، علقت: " قدّمت الحياة والفرح والحب بكل أعمالك، الفن اللبناني رح يشتقلك الموسيقار إلياس الرحباني، الله يرحمك وتكون نفسك بالسما".

مروة ناجي

نشرت المطربة مروة ناجي صورة الرحباني، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت : "وداعا الموسيقار الكبير إلياس الرحبانى، أعمالك ستظل خالدة فى الوجدان".

راغب علامة

كتب المطرب اللبناني راغب علامة، عبر حسابه بموقع "تويتر": "يا ضيعانك يا صديقي يا إلياس الرحباني، الرحمة لروحك الحلوة، برحيلك رحلت قطعة رومانسية كبيرة من بلدنا الجريح وراح الكثير من الأغاني التي تزرع الفرحة والراحة والحب، وراح عامود من عواميد بعلبك، وراحت الروح الحلوة التي تجسدت بكلماتك وجملك الموسيقية السهلة لدرجة الصعوبة، الى جنة الخلد".

ميريام فارس

كتبت الفنانة اللبنانية ميريام فارس تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" : "وداعاً أحد عمالقة الفن اللبناني، الموسيقار الكبير العظيم إلياس الرحباني، إلى جوار الأخوين الرحباني، الله يرحمك".

نجوى كرم

كتبت المطربة اللبنانية نجوى كرم، عبر حسابها بموقع "تويتر"، :" تعازينا الحارّة للرحابنة بوفاة الموسيقي الكبير إلياس الرحباني، وفاتك خسارة كبيرة إلنا وللبنان، الله يرحمك وإن شاالله تكون نفسك بالسما".

عاصي الحلاني

نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني صورة الرحباني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "البقاء لله خسارة كبيرة رحيل الفنان الكبير إلياس الرحباني رح نفقد لوجدك معنا الله يرحمك برحمته الواسعة ويجعل مثواك الجنة".

نصر محروس

نشر الملحن نصر محروس صورة الرحباني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "وداعاً الموسيقار المبدع إلياس الرحباني .. ستظل أعمالك حية في قلوبنا".

محمد رشاد

نشر الفنان محمد رشاد صورة الرحباني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر : "وداعاً أستاذى الموسيقار إلياس الرحباني الله يرحمك ويغفر لك، فقدنا قامة فنية كبيرة، قدمت الكثير للفن والإبداع، خالص العزاء والمواساة لأسرته ومحبيه نسأل الله لهم الصبر والسلوان".