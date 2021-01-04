“رحلت قطعة رومانسية كبيرة من بلدنا الجريح".. راغب علامة ينعى إلياس الرحباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعى الفنان راغب علامة، الموسيقار الكبير إلياس الرحباني، الذي وافته المنية اليوم الإثنين ٤ يناير ٢٠٢١.

وكتب علامة، عبر حسابه على تويتر: "‏‏يا ضيعانك يا صديقي يا إلياس الرحباني.. الرحمة لروحك الحلوة.. برحيلك رحلت قطعة رومانسية كبيرة من بلدنا الجريح، وراح الكثير من الأغاني التي تزرع الفرحة والراحة والحب، وراح عامود من عواميد بعلبك، وراحت الروح الحلوة التي تجسدت بكلماتك وجملك الموسيقية السهلة لدرجة الصعوبة.. إلى جنة الخلد".

وتوفّي الفنان الموسيقار إلياس الرحباني اليوم عن عمر يناهز الـ 83 عاماً.

إلياس الرحباني من مواليد العام 1938، وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني.