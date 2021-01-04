أحمد يسري يشارك في "ضل راجل" مع ياسر جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يشارك الفنان الشاب أحمد يسري في مسلسل "ضل راجل" المقرر عرضه في رمضان المقبل، بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة نور

وبدأ تصوير مسلسل "ضل راجل" منذ أسبوعين في مدينة الإنتاج الإعلامى وكانت المشاهد الأولى بين الفنانين ياسر جلال ونرمين الفقى، واستمر التصوير في الديكور الأساسي لمدة أسبوع، ثم انتقل المخرج أحمد صالح لديكورات أخرى.

مسلسل "ضل راجل" بطولة ياسر جلال، محمود عبد المغنى، نور اللبنانية، نرمين الفقى، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، وعدد كبير من الفنانين الشباب، إنعام سالوسة وأحمد حلاوة، وعدد أخر كبير من الفنانين جارى التعاقد معهم، تأليف أحمد عبد الفتاح، ومن إخراج أحمد صالح.

وشارك أحمد يسري في دراما رمضان ٢٠٢٠ بمسلسل "البرنس" الذي حقق نجاحا كبيرا