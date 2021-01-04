كاثرين شوارزنيجر وكريس برات يصطحبان ابنتهما ليلى إلى الشاطىء لأول مرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 يناير 2021 10:46 مساءً - أجمل الأحاسيس تكون بتوديعنا عاماً كئيباً وحزيناً مليئاً بالخوف والتوتر من المجهول جراء وباء كورونا على شاطىء البحر،كما فعلت كاثرين شوارزنيجر وزوجها كريس برات وابنتهما ليلى.

اصطحب الزوجان السعيدان الكاتبة والمحامية والمحبة للحيوانات كاثرين شوارزنيجر "31 عاماً"، والممثل كريس برات "41 عاماً" ابنتهما الصغيرة ليلى ،البالغة من العمر "5 أشهر" إلى الشاطىء لأول مرة في حياتها لرؤية البحر الساحر،والتي رغم إنها قد لا تتذكر هذه النزهة إلا أنها ستظل لحظة ثمينة لوالديها كاثرين وكريس اللذين ودعا معها عام 2020 على شاطيء البحر .

وحازت إحدى صورهما العائلية على الشاطىء ب101 ألف إعجاب خلال يومين فقط.

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أول نزهة بحرية لابنتها الصغيرة ليلى



ونشرت كاثرين شوارزنيجر،إبنة نجم هوليوود أرنولد شوارزنيجر يوم الخميس على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" بعض صور نزهتها العائلية على شاطىء البحر،ومن الواضح أن الجو بارد جداً في هذا الوقت من العام. وكتبت كاثرين على جانب الصور: " إغلاق 2020 بنزهة بنزهة هادئة على الشاطىء" ،وأضافت: وأول تجربة شاطئية لأحدنا"،بإشارة إلى أنها أول نزهة بحرية لابنتها الصغيرة ليلى،التي احتضنتها طوال الوقت لتظل دافئة في الجو البارد فوق العادة على شاطىء البحر،وفقاً لموقع "هولا".

وكان الممثل كريس برات،نجم فيلم : "Thor" قد نشر مقاطع فيديو عديدة بخاصية الستوري في حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" للتوعية بأهمية "بنوك الطعام" ،وضرورة المساعدة على التبرع وجمع الأموال لتأمين الغذاء للمتضررين من آثار جائحة فيروس كورونا ،وطلب من متابعيه الإنضمام إليه ولكوكبة من نجوم هوليوود في حملة جمع الأموال لبنوك الطعام،وأشار إلى نجوم حملة جمع التبرعات لبنوك الطعام المشاركين،ومن بينهم والد زوجته النجم أرنولد شوارزنيجر،وتوم هولاند وجارث بروكس،وزاكري ليفي،وعدد آخر من المشاهير الداعمين للحملة مثله.

وأشار إلى أنه تم جمع أكثر من نصف مليون دولار لحملة جمع التبرعات لبنوك الطعام.