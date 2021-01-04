صوفيا فيرغارا تحتفل بعيد ميلاد زوجها جو مانجانيلو الـ44

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 يناير 2021 10:46 مساءً - حياة المشاهير في نهاية عام 2020 الماضي مليئة بالرومانسية والأحداث السعيدة التي لم يعكر صفوها تفشي وباء كورونا في العالم.

واحتفلت نجمة السينما والتلفزيون الكولومبية صوفيا فيرغارا البالغة من العمر"48 عاماً" بعيد ميلاد زوجها جو مانجانيلو ال 44 في يوم الإثنين الأخير من عام 2020 من خلال تقديم كعكة عيد ميلاده المميزة التي يحبها للغاية،واحتفل معهما كلبهما "بابلز".

ونشرت صوفيا فيرغارا بيوم عيد الميلاد الفعلي لزوجها جو مانجانيلو ال44 سلسلة من الصور الجميلة لهما في حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "إنستقرام" الذي يتابعها فيه 20 مليون و900 ألف شخص حول العالم،وهما مستمتعان مع بعض أصدقائهما المشتركين المدعوين إلى حفل عشاء فيتنامي.

وبدت صوفيا فيرغارا مذهلة بجمالها وأناقتها اللافتة بفستان صيفي أنيق باللونين الأبيض والأزرق مطبوع عليه الزهور من كل جانب،ونسقت معه مجوهرات بسيطة وناعمة ،وناسب فستانها تزيين كعكة عيد الميلاد التي قدمتها لزوجها بفروع أشجار زرقاء اللون،ووضعت أطباق طعام وحلويات مزينة باللون الأزرق أيضاً،وفقاً لما ذكره موقع "هولا".

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صوفيا فيرغارا وزوجها جو مانجانيلو



وتعيش صوفيا فيرغارا مع زوجها جو مانجانيلو بسعادة مع كلبهما "بابلز" الذي تبنياه في نوفمبر 2019 في لوس أنجلوس بعد أن عرفا أنه مصاب بورم سرطاني في بطنه،فاعتنيا به وأجريا له جراحة عاجلة.

وكشف جو مانجانيلو سعادته بالإعتناء بكلبه "بابلز" الصغير،وقال إن سبب وجوده سابقاً في ملجأ الكلاب،عدم قدرة مالكيه السابقين دفع كلفة عمليته الجراحية وعلاجه من السرطان،واستسلموا لقدرهم،وأودعوه الملجأ،لكنه وزوجته صوفيا قررا تبنيه وعلاجه والإعتناء به في منزلهما بحب واهتمام.

ومنذ تزوجت صوفيا فيرغارا من جو مانجانيلو عام 2015 لم يرزقا بطفل.

يشار إلى أن صوفيا فيرغارا أماً لإبنها "مانيلو" البالغ من العمر "29 عاماً من زواج سابق لها.

صوفيا فيرغارا الممثلة الأعلى أجراً في العالم لعام 2020

وتصدرت صوفيا فيرغارا قائمة مجلة "فوربس" السنوية للنجمات الأعلى دخلاً لعام 2020،فحققت صوفيا فيرغارا بعام 2020 دخلاً بلغ 43 مليون دولار رغم تفشي جائحة فيروس كورونا،متخطية ومتقدمة على إنجلينا جولي التي أتت بعدها بالمركز الثاني بدخل قدره "35 مليون دولار" حيث تتقاضى صوفيا فيرغارا نصف مليون دولار عن كل حلقة من مسلسلها "مودرن فاميلي" ،كما أنها عضوة تحكيم في برنامج "أميركاز غوت تالنت" وتتقاضى في الموسم الواحد منه عشرة مليون دولار،بالإضافة لثروة طائلة أخرى تتقاضاها عن إعلاناتها المختلفة للعلامات التجارية الكبرى.