(بالذكريات والدعاء) مايا دياب تودع إلياس الرحباني: هشتاق لروحك الحلوة وحبك اللامتناهي

ياسر رشاد - القاهرة - إلياس الرحباني أخر غصن بعائلة الرحباني الموسيقية، برحيله بكت لبنان والوسط الفني العربي، وبكلمات مليئة بمشاعر الحب والحنين الممزوجة بالحزن والأنين نعت الفنانة اللبنانية مايا دياب الراحل، مقدمة واجب العزاء لعائلته الصغيرة.

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وكتبت مايا دياب عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة:"كنت إشتاق كل ما روح على ستوديو لألتقي فيك واشوفك ونحكي ونضحك سوا.. بشتاق لغمرتك وتشجيعك لحبك اللامتناهي لكل الناس وليا خصوصا .. بشتاق لروحك الحلوة

وكل إنسان عرفك عن قرب بيعرف عن مين عم احكي".

وطالبت دياب من الجمهور الدعاء للراحل، وعلقت:"أعزي عائلتك الصغيرة وحاسة بوجعهم.. أعزي لبنان والعالم العربي، والعالم أجمع، اعزي قلوبنا برحيلك.. والأصعب إنك رحلت بوقت حتى أن نجتمع ونصلي سوا لراحة نفسك اصبح شيء من المستحيل.. بدعي كل شخص بحبك يصليلك على طريقته من بيته أو الكنيسة للي حد بيته يا

أحلى أب.. إلى اللقاء".

يذكر أن إلياس الرحباني من مواليد 1938، وتربى وسط عائلة فنية نجحت بموسيقاها بوصول الفن اللبناني إلى مختلف الدول العربية، وهو الأخ الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني.

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قدم أعمال موسيقية حفرت اسمه في التاريخ، فقدم حوالي أكثر من 2500 أغنية معزوفة عربية وعالمية، وألف موسيقى تصويرية لأكثر من 25 فيلمًا ومنها موسيقى فيلم "دمي ودموعي وابتسامتي"، وفيلم "عزف الليل" وفيلم "حبيبتي"، وتعامل مع كبار الفنانين منهم جارة القمر فيروز، والشحرورة صباح، وأمير الصوت الجبلي وديع الصافي"، وغيرهم من النجوم.