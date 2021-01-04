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عودة الإعلامي الكبير طوني خليفة لشاشة LBC مرة أخرى (فيدي)

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ياسر رشاد - القاهرة - يعود الإعلامي الكبير طوني خليفة لشاشة قناة LBC بعد 13 عاما من مغادرتها، والتي شكلت نقطة انطلاق لمسيرته الإعلامية.

 

ومن المقرر أن يظهر الإعلامي طوني

خليفة في حلقتين أسبوعياً يومي الأحد والخميس، ويتناول البرنامج كلّ المستجدّات الأكثر تداولاً على الساحتين اللبنانية والعربية في مختلف المجالات، من سياسيّة وإجتماعيّة وصحيّة ورياضيّة ودينيّة وأمنيّة وفنيّة، وسيتضمّن البرنامج فقرات جديدة ومُنوّعة.

 

 

وعرضت القناة إعلان عودة طوني خليفة حيث ظهر فيها وهو يتحدث عن أبرز محطاته خلال مسيرته في LBC.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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