آخر عنقود الرحابنة.. رحيل الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: توفي الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني، الاثنين، عن عمرٍ يناهز 83 عاماً>

وبثت وكالة الأنباء الرسمية نبأ وفاة الرحباني، فيما نعت نقابة الفنانين المحترفين في لبنان رحيل الموسيقار اللبناني، قائلة إنها تعني “فقيد لبنان، وسيد ساحات الابداع في الوطن العربي والعالم. أمير اللحن والوتر الموسيقار إلياس الرحباني رحمه الله وأسكنه فسيح جناته”.

وفقدت الموسيقى اللبنانية والعربية برحيل الياس الرحباني، ركناً من أركان المدرسة الرحبانية الفريدة، التي تمزج بين خصوصية المنطقة والعالمية.

وعلى مدار 13 عاماً، تلقى الرحباني تعليمه الموسيقي في الأكاديمية اللبنانية والمعهد الوطني للموسيقى، منذ منتصف أربعينيات القرن الماضي إلى أواخر الخمسينيات، واختير مستشاراً موسيقياً لإذاعة لبنان مطلع الستينيات.

في رصيده ما يزيد عن 2500 لحن، بينها موسيقى تصويرية لأفلام عربية شهيرة، كفيلم “دمي دموعي وابتسامتي”.

عبر وقع ألحانه غنت الفنانة اللبنانية الراحل صباح، والسيدة فيروز، ومن ألحانه الخالدة لها: “كان عنّا طاحون، “ليل وأوضة منسية، طير الوروار”.

كما غنى فنانون الراحلون أغان من ألحانه كما وديع الصافي، ونصري شمس الدين، وملحم بركات. وامتد عطاؤه إلى أجيال من الفنانين اللبنانيين، مثل ماجدة الرومي وجوليا بطرس، إضافة إلى هيفاء وهبي في أغنية “بدي عيش” بالعام 2005.