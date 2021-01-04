بالفيديو – كيف يتعامل أحمد العوضي مع ياسمين خلال التصوير؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: كشف النجم أحمد العوضي عن تفاصيل مسلسله الجديد “اللي ملوش كبير”، الذي يشارك فيه مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، في ظهور هو الأول لهما معاً منذ زواجهما العام الماضي.

وأكد العوضي خلال حديثه مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي أن المسلسل سيحمل مفاجآت ستصدم الجمهور، مشيراً إلى أن ياسمين بالنسبة إليه نجمة محترفة ولا يتعامل معها كزوجة خلال التصوير بل بالعكس يتعمّد أن يتجاهل كونه زوجها حتى يستطيع تقديم عمل فني يُقنع الجمهور.

وأكد أنه سعيد للغاية بأن العمل الأول بعد زواجهما سيكون مليئاً بالمفاجآت، موضحاً أنهم انتهوا من كل التحضيرات الأولية للعمل وبدأوا تصوير بعض مشاهد المسلسل المقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.