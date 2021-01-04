بداية موفقة لـ”لا حكم عليه” وقصي خولي يوجه رسالة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بعد عرض ثاني حلقات مسلسل “لا حكم عليه” والذي يعرض عبر منصة “شاهد”، حرص بطل العمل قصي خولي على نشر مقطع فيديو من العمل مبدياً إعجابه بالشراكة الحقيقية التي تصنع نتائج مختلفة.

وكتب قصي قائلاً: “الشراكة الحقيقية تصنع نتائج مختلفة، أعتقد أنه من المبكر الحكم على النتائج ونحن بالحلقة الثانية ولكن كأحد عناصر هذا العمل أحببت أن أعبر عن إعجابي بالشراكة الإيجابية والتي تستطيع أن تصل إلى مكان منير أكثر”.

ووجه قصي شكره لجميع من شاركوا في المسلسل من الممثلين والفريق الفني والفريق التقني وفرق الإنتاج وصولاً إلى أصغر عامل.

واختتم قائلاً: “أعلم تماماً كم كان هذا العمل مرهقاً ومتعباً بكل ظروفه، شكراً لكم جميعاً”.

ويلاقي مسلسل “لا حكم عليه” ردود فعل واسعة من قبل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بأحداث العمل والأداء العالي للنجم قصي خولي الذي يقارب أداء الممثلين العالميين، معبرين عن شوقهم لمتابعة أحداث القصة المثيرة.

تدور قصة مسلسل “لا حكم عليه” حول حياة شاب يصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد بتهمة قتله والدته وزوجها، وبعد مرور خمس سنوات من سجنه تظهر محامية وتقول إنها تحمل دليلاً يثبت براءته من التهم التي دخل الحبس بسببها.

“لا حكم عليه” من تأليف وسيناريو وحوار بلال شحادات وندين جابر، ويتألف من 15 حلقة، من إخراج اللبناني فيليب أسمر، وهو من إنتاج شركة “الصباح”.

ويشارك في بطولة المسلسل قصي خولي وفاليري أبو شقرا وكارلوس عازار وفادي إبراهيم وكارين سلامة وسحر فوزي وطوني عيسى وإيلي متري وعبدو شاهين وكارول الحاج وغيرهم.

وكان قصي قد تخلى تماماً عن شعره من أجل دوره الجديد في المسلسل.