بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 2 ساعتين مضت التعليقات على معين شريف يتحدى كل الأوضاع لاستقبال الـ٢٠٢١! مغلقة

متابعة بتجـــــــــــرد: ايماناً من اللبنانيين بغد أجمل وأكثر فرحاً استقبلوا عام ٢٠٢١ في كازينو لبنان مع النجم معين شريف الذين تحدى كل الظروف الصعبة وقدم أروع الاغاني الشعبية والطربية بحفل رائع شاركته به الفنانة نانسي نصرالله من تنظيم PGM Production التي يترأسها باسكال مغامس.

وكان لافتاً جداً ضخامة الحفل ودقة تنظيمه إن لناحية المؤثرات السمعية والبصرية والاضاءة المبهرة، أو لناحية الحفاظ على التباعد الاجتماعي ومعايير السلامة العامة باستقبال ٥٠ في المئة من قدرة استيعاب المسرح مع العلم أن البطاقات كانت قد نفذت قبل ٥ أيام من موعد الحفل ولم يكن بالامكان استقبال عدد أكبر.

وقد استمتع الجمهور بالاغاني المتميزة التي قدمتها الفنانة نانسي نصرالله.. أما الفنان معين شريف فقد افتتح العام الجديد بصوته الرائع مع مجموعة من أجمل اغنياته التي كان ينتظر الجمهور سماعها ويطالبونه بها، بالاضافةً الى اغاني طربية مختلفة سرعت دقات القلوب واطربت الاذان. فكانت ليلة مميزة مفعمة بالحب والفرح حملت في طياتها الكثير من الامل والتفاؤل بسنة جديدة أفضل. وقدمت الحفل الاعلامية يارا حرب.