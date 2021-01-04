“قيد مجهول”.. باسل خياط يُدخل الدراما السورية بوابة الإثارة والتشويق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: انتهى النجم السوري باسل خياط من تصوير مشاهد مسلسله الجديد “قيد مجهول”. المسلسل مكون من ثمانية حلقات وسيعرض قريبًا على إحدى المنصات الإلكترونية التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

وينتمي مسلسل “قيد مجهول” لنوعية أعمال الإثارة والتشويق، وهو من إخراج السدير مسعود، ومن تأليف محمد أبو لبن ولواء يازجي ويلعب بطولته إلى جانب باسل خياط كل من النجوم عبد المنعم عمايري وايهاب شعبان ونظلي الرواس ونخبة من نجوم الدراما السورية.

المسلسل هو الإنتاج السوري الاول للمنتج محمد مشيش بعد عدد من الانتاجات المصرية الضخمة والناجحة مثل جراند اوتيل وهذا المساء ولا تطفئ الشمس وونوس والسيدة الاولى وليالي اوجيني وزي الشمس وحلاوة الدنيا وطريقي واهو ده اللي صار والعديد من الأعمال التي حققت نجاحا كبيرا سواء جماهيريا أو نقديا.

وأكد مشيش أنه لن يكون الأخير بل هناك خطة لإنتاج اعمال سورية وعربية كبيرة من إنتاج I production.