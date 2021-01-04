مسؤول بإدارة ترامب: التوصل إلى انفراجة في الأزمة الخليجية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مسؤول أمريكي كبير بإدارة الرئيس دونالد ترامب التوصل إلى انفراجة في إنهاء المقاطعة بين قطر والسعودية وبلدان أخرى.

وقال المسؤول الأمريكي، إن التوقيع على اتفاق لإنهاء الأزمة، غدا الثلاثاء.



وكشف أن مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر ساعد في التفاوض على الاتفاق، مشيرا إلى أنه سيحضر مراسم التوقيع مع اثنين من المسؤولين الآخرين.

ولفت المسؤول الكبير إلى أن الاتفاق يقضي بإنهاء المقاطعة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر وقطر وبتخلي الدوحة عن الدعاوى القضائية المرتبطة به.

وتعقد غدا الثلاثاء بالرياض قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ 41 بحضور قادة دول مجلس التعاون.

وتستقطب القمة الخليجية الاعتيادية الـ41 المقرر انعقادها غدا الثلاثاء بالعلا السعودية اهتماما متزايدا وترقبا لنتائجها في ظل مساع لتعزيز الحوار.

قمة سبقتها جهود كويتية حثيثة لرأب الصدع الذي خلفته السياسات القطرية الجامحة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، لكن الإشارات المتباينة التي صدرت خلال الأسابيع القليل الماضية تركت المراقبين في ارتباك بشأن مخرجاتها.