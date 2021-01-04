شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف: متضايقة من عفويتى وطيبتى الزيادة.. وبناتى قالولى يا مامى السؤال ده تحرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة رانيا يوسف في حوارها مع الزميل علي الكشوطي لتليفزيون الخليج 365: "بناتي الاثنين قالولي يا مامي السؤال الأولاني -الخاص بالمؤخرة- يعتبر تحرش مفروض مكونتيش كملتي الحوار بعده".

وأضافت: "أنا بتعامل بالعفوية ونقابة الممثلين عارفين أن الموضوع مش مقصود، وأنا مش بنت إمبارح، ودي ضريبة شهرة وضريبة نجاح والناس بتبقي عايزة تستغل نجاحك وأنا متضايقة من عفويتي ومن طيبتي ومن استغلال حسن نيتي بالشكل ده".

وتابعت أن ردها على السؤال المثير للجدل في الحلقة التي أطلق عليها إعلاميًا "حلقة المؤخرة"، كان غلطة وأنها تعلمت منها، لأنها لم يكن لديها سوء نية.

وأضافت أن المشاهد للحلقة يستطيع أن يشعر بأنها تورطت، مؤكدة أنها ظهرت بملابس عادية ولم تكن تريد أن تتحول إلى تريند وأن هدفها من الحلقة هو تلبية طلب مذيع البرنامج لأنه قال لها إن لها في العراق جمهور كبير ويحب أن يراها.

وأشارت رانيا يوسف إلي أن المذيع طوال الوقت كان يسألها أسئلة في الحياة الشخصية لزملائها، مين متجوز مين عرفي" رغم أنها قالت له إن الأمر ليس لها دخل بها وأنها لا تتحدث في السياسة أو الدين.

وتصدرت رانيا يوسف الأيام الماضية، محركات بحث جوجل، بسبب تصريحاتها الأخيرة عن تميز مؤخرتها بحسب قولها فى أحد اللقاءات التليفزيونية، وهو ما دفع بعض رواد السوشيال ميديا لمهاجمتها بضراوة، بالإضافة إلى مهاجمة بعض الفنانين، حيث قال الفنان حسن يوسف: "ما هو موقف نقابة الممثلين من تلك التصريحات؟" .

وتشارك رانيا يوسف فى بطولة مسلسل "اللعبة 2" بطولة هشام ماجد وشيكو، المقرر عرضه على إحدى المنصات الفترة المقبلة، أشرف على كتابته فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التونى وبطولة هشام ماجد وشيكو ومى كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامى مغاورى وأوتاكا.