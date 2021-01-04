شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة محمد الشرنوبى توجه له رسالة رومانسية فى عيد ميلاده: أهم واحد في حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت راندا رياض زوجة الفنان محمد الشرنوبى على الاحتفال بمناسبة عيد ميلاده الذى يتزامن مع اليوم، من خلال أكثر من صورة تتضمن أفضل لحظاتهما معًا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، كما وجهت له رسالة رومانسية قالت له فيها : "كل سنة وأنت طيب يا أحلى حاجة وأهم واحد في حياتي كلها، كل سنة وأنت طيب يا حب عمرى، ربنا يخليك ليا ويحفظك ويحميك يا أطيب قلب في الدنيا".



الشرنوبى مع زوجته

وفى سياق آخر يستعد الفنان محمد الشرنوبى لتصوير مشاهده فى فيلم "ريتسا"، من بطولة أحمد الفيشاوى ومحمود حميدة، خلال الأيام القليلة المقبلة، ويجسد الشرنوبى دورا مهما ومحوريا فى الفيلم وتربطه علاقة حب بالفنانة أسماء جلال خلال الأحداث، رغم أنه متزوج من الفنانة الشابة مى الغيطى وتتوالى الأحداث.



الشرنوبى وزوجته فيلم "ريتسا"، من تأليف معتز فتيحة، وإخراج محمد بكير، وإنتاج أيمن يوسف، وبطولة أحمد الفيشاوي، محمود حميدة، وعائشة بن أحمد، ومحمد الشرنوبي، ومي الغيطي، وأسماء جلال، ومايان السيد، ومن المقرر تصويره فى الإسكندرية وأكثر من مدينة ساحلية أخرى نظراً لطبيعة الأحداث.



الشرنوبى يذكر أن محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض أعلنا تعافيهما من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث شارك النجم محمد الشرنوبي نتيجة اختبار فيروس كورونا عبر خاصية "استوري" بـ"إنستجرام" على حسابه الشخصي، معلقا: "الحمد لله نتيجة مسحتي طلعت سلبي بفضل الله ودعواتكم، ربنا يعافينا جميعًا ونخلص من وباء كورونا على خير".



شرنوبى مع زوجته

ومن ناحية أخرى يقدم النجم أحمد الفيشاوى من خلال هذا الفيلم شخصية جديدة ومختلفة يعتمد فيها على تغيير بعض ملامح شكله، كما يشهد هذا العمل عودة قوية للنجم الكبير محمود حميدة للسينما، حيث يغير دوره محور أحداث العمل.

يذكر أن محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض أعلنا تعافيهما من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث شارك النجم محمد الشرنوبي نتيجة اختبار فيروس كورونا عبر خاصية "استوري" بـ"إنستجرام" على حسابه الشخصي، معلقا: "الحمد لله نتيجة مسحتي طلعت سلبي بفضل الله ودعواتكم، ربنا يعافينا جميعًا ونخلص من وباء كورونا على خير".