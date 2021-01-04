شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة تانيا روبرتس بطلة جيمس بوند فى فيلم A View To A Kill والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت تانيا روبرتس نجمة سلسلة جيمس بوند الشهيرة، والتي شاركت ضمن أحد أفلام سلسلة عميل المخابرات السرية الأشهر بالسينما العالمية، وذلك بعدما اشتهرت بشخصية ستايسى ساتون بفيلم A View To A Kill، حيث أعلن موقع هوليود روبرتر الخبر بوفاة صاحبة الـ 65 عاما.



تانيا روبرتس

كما حرص الحساب الرسمي لأفلام جيمس بوند 007 من خلال الحساب الرسمى على إنستجرام على نعى البطلة الشهيرة ومقدمة برنامج "ذات سيفينتيز شو"، كما قال المسئول الإعلامي لروبرتس، مايك بينجل، لصحيفة "هوليوود ريبورتر"، إن الممثلة توفيت بعد دخولها المستشفى في 24 ديسمبر الماضي، وذلك إثر سقوطها خلال نزهة قامت بها لكلابها، وذلك وفقًا لما نشره موقع "سبوتنيك" أيضًا.

من ناحية أخرى هناك حالة كبيرة من الترقب يعيشها جمهور ومحبو فيلم "جيمس بوند 25" أو "لا وقت للموت" اسم آخر أفلام دانيال كريج مع سلسلة عميل المخابرات السرى، والذى سيتم طرحه العام المقبلة بعد فترة من التأجيلات، حيث يشاركه البطولة النجم رامى مالك، والذى يجسد به دور الشرير الذى يسعى للقضاء على جيمس بوند.

منتجة "لا وقت للموت" أكدت خلال تصريحاتها الأخيرة لموقع looper أن دور رامى مالك هو الأكثر شراً على الإطلاق بتاريخ السلسلة الشهيرة، حيث راهنت على نجاح الشخصية بصورة كبيرة والتي ستساهم بنجاح الفيلم في الإجمال.

كما تطرقت باربرا بروكلى منتجة العمل إلى أن الشر الذى يجسده رامى مالك مؤكدة أنها تحمل الكثير من الغموض، وبالتالي اختار القائمين على العمل القناع الذى يساعده بهالة أكبر من الغموض تساهم في تضخيم الشر الذى يجسده مالك.