شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد: نور الشريف مكتشفنى وصاحب فضل كبير ولا أنساه ونصحني بعدم الاستعجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة دينا فؤاد، خلال ندوة تكريمها باليوم السابع: "كنت مذيعة وأثناء إجراء إحدى الحوارات مع الزميل شريف نادر الصحفي طلبت منه التمثيل مع نور الشريف فاتصل به وطلب مقابلتي، وأنا من قبل كنت أعشق التمثيل وأعشق شريهان فهي تجري في دمي فشريهان أحبها ومتيمة بشخصيات وبالفوازير وهي حالة فنية لن تتكرر".

وأضافت: "ذهبت لنور الشريف وجلس ينظر إلى وأمامه سيناريو مسلسل الدالي ثم طلب مني أن أقوم بعمل ورشة لدى المخرج محمد عبد الهادي وبالفعل ذهبت لورشة إعداد الممثل واتصل به، ثم بعد ذلك أسند إلى أحد الأدوار المهمة في مسلسل الدالي وبدأ هو شخصيًا بتدريبي علي الشخصية لأني كنت وجه جديد، ولكني خرجت من هذا العمل لبطولة في السينما بفيلم "حلم العمر".

وأضافت فؤاد: "كان النجم نور الشريف دائمًا ينصحني بعدم التسرع"، قائلاً: "متستعجليش وخليكي ذكية، لأن جزء كبير من النجاح في المجال هو الذكاء وكان إنساني جدًا ويهتم بالجميع وحتي هذا اللحظة لا أنساه فهو أبي الروحي وغير مجري حياتي".

وكان ”الخليج 365” كرم النجمة دينا فؤاد، عن مسلسل "جمال الحريم" الذى يعرض حاليًا وحقق نجاحا كبيرا، وسلمها درع التكريم الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس وإدارة ورئيس تحرير الخليج 365، وكان في استقبالها الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، وباقى الأقسام في المؤسسة.

وأشادت دينا فؤاد بتجربة تليفزيون الخليج 365، والمادة الإخبارية التي يقدمها على مدار اليوم، فضلاً عن إعلانها عن متابعتها لأخباره الفنية وأخبار فنانى الوطن العربى من خلال موقع الخليج 365.

ويشارك فى بطولة مسلسل "جمال الحريم" نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم والنجم القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.

ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة السابعة والنصف مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى أم سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة الا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.