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شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد: نور الشريف مكتشفنى وصاحب فضل كبير ولا أنساه ونصحني بعدم الاستعجال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة دينا فؤاد، خلال ندوة تكريمها باليوم السابع: "كنت مذيعة وأثناء إجراء إحدى الحوارات مع الزميل شريف نادر الصحفي طلبت منه التمثيل مع نور الشريف فاتصل به وطلب مقابلتي، وأنا من قبل كنت أعشق التمثيل وأعشق شريهان فهي تجري في دمي فشريهان أحبها ومتيمة بشخصيات وبالفوازير وهي حالة فنية لن تتكرر".
وأضافت: "ذهبت لنور الشريف وجلس ينظر إلى وأمامه سيناريو مسلسل الدالي ثم طلب مني أن أقوم بعمل ورشة لدى المخرج محمد عبد الهادي وبالفعل ذهبت لورشة إعداد الممثل واتصل به، ثم بعد ذلك أسند إلى أحد الأدوار المهمة في مسلسل الدالي وبدأ هو شخصيًا بتدريبي علي الشخصية لأني كنت وجه جديد، ولكني خرجت من هذا العمل لبطولة في السينما بفيلم "حلم العمر".
وأضافت فؤاد: "كان النجم نور الشريف دائمًا ينصحني بعدم التسرع"، قائلاً: "متستعجليش وخليكي ذكية، لأن جزء كبير من النجاح في المجال هو الذكاء وكان إنساني جدًا ويهتم بالجميع وحتي هذا اللحظة لا أنساه فهو أبي الروحي وغير مجري حياتي".
وكان ”الخليج 365” كرم النجمة دينا فؤاد، عن مسلسل "جمال الحريم" الذى يعرض حاليًا وحقق نجاحا كبيرا، وسلمها درع التكريم الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس وإدارة ورئيس تحرير الخليج 365، وكان في استقبالها الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، وباقى الأقسام في المؤسسة.
وأشادت دينا فؤاد بتجربة تليفزيون الخليج 365، والمادة الإخبارية التي يقدمها على مدار اليوم، فضلاً عن إعلانها عن متابعتها لأخباره الفنية وأخبار فنانى الوطن العربى من خلال موقع الخليج 365.
ويشارك فى بطولة مسلسل "جمال الحريم" نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم والنجم القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.
ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة السابعة والنصف مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى أم سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة الا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.
الفنانة دينا فؤاد فى صالة تحرير الخليج 365 بحضور الكاتب الصحفى خالد صلاح ورئيس قسم الفن عمرو صحصاح
الفنانة دينا فؤاد مع قسم الفن باليوم السابع
الفنانة دينا فؤاد والكاتب الصحفى أكرم القصاص
الفنانة دينا فؤاد والكاتب الصحفى سعيد الشحات
الفنانة دينا فؤاد والكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن
الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365 يكرم النجمة دينا فؤاد
الكاتب الصحفى خالد صلاح يكرم الفنانة دينا فؤاد
النجمة دينا فؤاد مع الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن
تكريم الفنانة دينا فؤاد فى الخليج 365
تكريم دينا فؤاد فى الخليج 365 بحضور الكاتب الصحفى خالد صلاح وعمرو صحصاح رئيس قسم الفن
خالد صلاح يكرم الفنانة دينا فؤاد بحضور زملاء قسم الفن
دينا فؤاد سامى وهيب رئيس قسم التصوير
دينا فؤاد فى بهو مؤسسة الخليج 365
دينا فؤاد فى حوارها مع الزميل جمال عبد الناصر
دينا فؤاد فى صالة تحرير الخليج 365
دينا فؤاد فى لقاء لتليفزيون الخليج 365 (1)
دينا فؤاد فى لقاء لتليفزيون الخليج 365 (2)
دينا فؤاد فى لقاء لتليفزيون الخليج 365 (3)
دينا فؤاد مع الزميلة مروى جمال
دينا فؤاد مع الكاتب الصحفى خالد صلاح فى صالة تحرير الخليج 365
دينا فؤاد والزميل عادل عبد الله
دينا فؤاد والزميل عماد صفوت
دينا فؤاد والزميل مصطفى القصبى
دينا فؤاد وعمرو صحصاح ولانا
دينا فؤاد وفرحة تكريم الخليج 365