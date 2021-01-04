شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين لـ الإخوان: الشماتة فى وفاة وحيد حامد منتهى الحقارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة إلهام شاهين لـ الخليج 365 تعليقًا على الشماتة في وفاة وحيد حامد، من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، إن الشماتة فى الموت منتهى الحقارة وأبعد ما يكون عن أى أخلاق أو دين أو إنسانية، مؤكدة أن الشماتين هم هؤلاء قلة قليلة، أما الملايين فى حالة حزن كبير لفقدان الكاتب الكبير المحترم المثقف الراقى.

ودعت إلهام شاهين للكاتب الكبير الراحل وحيد حامد بالرحمة والمغفرة وأن يجعل الله عز وجل مثواه الجنة إن شاء الله، مشيرة إلي أننا سنتذكره دائما بكل الخير.

وكان إبراهيم ربيع، الخبير في شئون الحركات الإسلامية قال إن جماعة الإخوان هاجمت الكاتب وحيد حامد، وشمتت في وفاته لأنه من أوائل من كشفوا حقيقة جماعة الإخوان وتسترهم على الدين واستغلالهم للدين من أجل تحقيق أهدافه.

وأضاف الخبير في شئون الحركات الإسلامية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن الجماعة لها جناح دعوى يدلس ويتستر بالدين، وجناح إعلامى يروج الشائعات والأكاذيب، وجناح اقتصادى يمتلك المؤسسات والتمويل وجناح عسكرى للردع.

وأوضح الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن جماعة الإخوان تستبيح أعراض الناس والموت وهيبة الموت، حيث تقوم الجماعة بتكوين كائن إخوانى مشوه يكون كل شيء لديه مستباح في سبيل تمكين التنظيم من أهدافه، موضحا أن ركن الكذب داخل الإخوان هدفه نشر الشائعات والتدليس .

ولفت الخبير في شئون الحركات الإسلامية، إلى أن من أوائل من كشفوا حقيقة الإخوان وإرهابهم هم فرج فودة الذى قامت باغتياله، ووحيد حامد، الذين قاموا باغتياله معنويا، موضحا أن مسلسل الجماعة فضح التنظيم واستغلاله للدين وإرهابه، وهو ما جعل الجماعة تهاجم وحيد حامد.