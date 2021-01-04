شانتال سرور في حوار مسؤول على فوربس الشرق الأوسط

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"الخليج 365" من بيروت: اعلنت الإعلامية اللبنانية شانتال سرور إنضمامها الى أسرة موقع "مجلة فوربس" الشرق الأوسط عبر حسابها الشخصي على الفيسبوك.

سرور نشرت الإعلان الترويجي لبرنامجها الجديد "حوار مسؤول" وعلقت عليه قائلة: "يسرني إعلان إنضمامي للموقع الرائد فوربس الشرق الأوسط. خطوة إعلامية جديدة تفتح لي الآفاق على عالم أصحاب القرار لأزودكم بالحقيقة المسؤولة والواعية.

إنتظروني في "حوار مسؤول"

والله ولي التوفيق ."

بدأت سرور مسيرتها في التلفزيون بسن مبكر عبر محطة ال بي سي اللبنانية ثم إنتقلت الى راديو وتلفزيون العرب ART، إنتقلت بعدها إلى قناة الأوائل الموجهة للعرب والمغتربين، ثم ART أميركا بعد نقل إستوديوهاتها لتبث من لبنان، عادت لتقدم برنامجاً على ال بي سي بجانب عملها في ART أميركا.

عام 2012 إنتقلت الى فضائية النهار المصرية حيث قدمت برنامج في مصر وحدك الذي عرض على محطة اللبنانية كذلك.

بجانب عملها في الإعلام اسست شركة إنتاج وترأست قسم الإنتاج في محطة ارابيكا الموسيقية.