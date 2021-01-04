طوني خليفة يعود الى الـ"LBCI" بعد 13 سنة

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





"الخليج 365" من بيروت: يعود الإعلامي اللبناني طوني خليفة بعد 13 عاماً، ليطلّ على قناة الـ"LBCI"، الشاشة "البيت" كما وصفها، والتي شكّلت نقطة بداية لمسيرته الإعلامية، ومنها انطلق الى عدد من القنوات المحلية والعربية.

"شو حلوة الرجعة" يقول في الإعلان الترويجي، وهو على موعد مع مشاهدي المحطة بإطلالتين أسبوعياً كل خميس وأحد.

برنامج "طوني خليفة" المجلّة السياسية الإجتماعية الشاملة كل خميس بعد نشرة الأخبار المسائية، ويعالج خلالها كلّ المستجدّات الأكثر تداولاً على الساحتين اللبنانية والعربية في مختلف المجالات، من سياسيّة وإجتماعيّة وصحيّة ورياضيّة ودينيّة وأمنيّة وفنيّة... وسيتضمّن البرنامج فقرات جديدة ومُنوّعة.

إبتداءً من هذا الخميس بعد نشرة الأخبار المسائية على الـ"LBCI" و منصات "صوت بيروت إنترناشونال" الإعلامية.

برنامج "سؤال مُحرج" انطلق عرضه كل أحد الساعة التاسعة والنصف مساءً على الـ"LBCI"، يستضيف شخصيات معروفة في المجالات كافة من سياسيّة، اقتصاديّة، إجتماعيّة... ويُعرض بالتزامن على منصات "صوت بيروت إنترناشونال" الإعلامية.

