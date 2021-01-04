شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "حطالي روج" تجمع محمود الليثى بمايا دياب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون نجم الأغنية الشعبية محمود الليثى مع النجمة مايا دياب في أغنية تحمل إسم "حطالى روج" والتى تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا، ومن المقرر تسجيلها خلال الأيام المقبلة وتحمل طابع البهجة والعديد من المفاجئات كما أكد الليثى في تصريحات خاصة.

وقال نجم الأغنية الشعبية محمود الليثى، إنه فى العام الجديد سوف يصور فيلما جديدا مع المنتج أحمد السبكى، وسيتم تقديم عدد من الأغانى الجديدة.

وأضاف الليثى مؤخرا خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة: الغناء عشق وموهبتى، وأحب إلى قلبى من التمثيل والغناء هو الأساس بالنسبة لى، وأنا بمثل بطبيعتى، علشان لا أكون مصطنعا، وممكن أقول المشهد من أول مرة بدون أخطاء.

وتابع : الأغانى التى قمت بتقديمها فى الأفلام كانت من ألبوماتى، وكان لغرض الإضافة إلى الأفلام، وأيضا الترويج إلى الأغانى.

وأكد أنه صور كليب جديد مع عبد الباسط حمودة وأحمد شيبة اسمه "حملونى" من فيلم "صابر وراضى" للفنان أحمد آدم.

وقال الليثى، إن الأغنية الشعبية هى التى تحقق الانتشار، مضيفا: "إحنا حريصين جدا على الكلمات علشان بتدخل كل بيت".

ووجه نجم الأغنية الشعبية محمود الليثى رسائل قصيرة لنجوم الغناء الشعبى خلال الجزء الثانى من لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة.

وقال محمود الليثى، إن حمو بيكا محبوب من الناس، وعبد الباسط حمودة وحش الأغنية الشعبية، وعمر كمال ابنى، وأنا توقعت له النجاح، وسعد الصغير الأغنية الشعبية دى ملعبه، ودايما بيفرح الناس وصانع البهجة.