شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف: المذيع استغلنى وخوفت اعمل مشكلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة رانيا يوسف في حوارها مع الزميل علي الكشوطي لتليفزيون الخليج 365، إن مذيع القناة العراقية قام باستغلالها وأنها خافت من حدوث مشكلة وقامت بتوفير غرفة فندقية ليقوم بتصوير الحلقة بها وقت إقامتها بالتزامن مع مهرجان القاهرة، ولذلك قامت بتبسيط الإجابة وتحويل الموضوع لهزار.

وأضافت رانيا أن كل الأسئلة كان الهدف منها التحول إلى تريند علي حسابي، بسؤاله عن زملائي، وأنها لم تشاهد الحلقة كاملة.

وقد تصدرت رانيا يوسف الأيام الماضية، محركات بحث جوجل، بسبب تصريحاتها الأخيرة عن تميز مؤخرتها بحسب قولها فى أحد اللقاءات التليفزيونية، وهو ما دفع بعض رواد السوشيال ميديا لمهاجمتها بضراوة، بالإضافة إلى مهاجمة بعض الفنانين، حيث قال الفنان حسن يوسف: "ما هو موقف نقابة الممثلين من تلك التصريحات؟" .

وتشارك رانيا يوسف فى بطولة مسلسل "اللعبة 2" بطولة هشام ماجد وشيكو، المقرر عرضه على إحدى المنصات الفترة المقبلة، أشرف على كتابته فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التونى وبطولة هشام ماجد وشيكو ومى كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامى مغاورى وأوتاكا.