شكرا لقرائتكم خبر عن "الوجه التانى" لـ سعد المجرد وزهير بهاوى تتخطى 10 ملايين مشاهدة فى 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى المطرب المغربى سعد لمجرد بمناسبة نجاح أحدث كليباته الغنائية "الوجه التانى"، الذى يشارك فيها الغناء المغربى زهير بهاوى وتخطي أرقام مشاهداتها 10 ملايين مشاهدة في يومين فقط، حيث نشر بوستر الأغنية من خلال حسابه على إنستجرام، وكتب: "أشكر كل جمهورى والمتابعين بعدما وصلت الأغنية لـ 10 ملايين مشاهدة في يومين فقط".



لمجرد

وكشف النجم المغربى سعد لمجرد فى وقت سابق من نهاية العام الماضى 2020 عن برومو أغنيته الجديدة "الوجه التانى" والتى تجمعه بالمطرب المغربى زهير بهاوى، وشارك سعد جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بفيديو من تسجيل الأغنية والتى سيطرحها للجمهور يوم 25 ديسمبر الجارى، وعلق قائلا: "نأمل أن تستمتعوا بأغنيتنا الجديدة، زهير فنان وكاتب وعظيم.. وهو شخص رائع.. كنت سعيدًا جدًا لأننا عملنا على هذا معًا.. تم تنفيذ الأغنية في استوديوهات التسجيل فى المغرب وباريس ..الأغنية بسيطة ولكن بها قدر كبير من الطاقة".

من ناحية أخرى تجاوزت أغنية "عدي الكلام" للنجم المغربي سعد لمجرد 105مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، منذ طرحها شهر يوليو الماضى، وهى من كلمات أمير طعيمة و‏ألحان عزيز الشافعى، توزيع توما، وعبر الشاعر أمير طعيمة عن سعادته بالنجاح الكبير للأغنية، مؤكدًا أن سعد لمجرد فنان موهوب وذكي، وكتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "سعد لمجرد عدي الكلام فنان ذكي ومختلف وموهبة خاصة وسعيد أن أول أغنية مصرية له من كلماتي.. شكرًا لأصدقائي المبدعين اللي دائما عند حسن ظني بيهم".

من ناحية أخري كان ظهر النجم سعد لمجرد في فيديو جديد من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام أثناء ممارسته رياضة الجولف، حيث ظهر في الفيديو وهو يلعب تلك الرياضة المفضلة له، ويضرب الكرة أكثر من مرة، فيما علق على الفيديو بكتابة : "ذكريات استثنائية".