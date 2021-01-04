شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يكرم دينا فؤاد عن مسلسل "جمال الحريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم ”الخليج 365” النجمة دينا فؤاد، عن مسلسل "جمال الحريم" الذى يعرض حاليًا وحقق نجاحا كبيرا، وسلمها درع التكريم الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس وإدارة ورئيس تحرير الخليج 365، وكان في استقبالها الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، وباقى الأقسام في المؤسسة.

وأشادت دينا فؤاد بتجربة تليفزيون الخليج 365، والمادة الإخبارية التي يقدمها على مدار اليوم، فضلاً عن إعلانها عن متابعتها لأخباره الفنية وأخبار فنانى الوطن العربى من خلال موقع الخليج 365.

ويشارك فى بطولة مسلسل "جمال الحريم" نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم والنجم القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.

ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة السابعة والنصف مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى أم سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة الا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.



الفنانة دينا فؤاد فى صالة تحرير الخليج 365 بحضور الكاتب الصحفى خالد صلاح ورئيس قسم الفن عمرو صحصاح



الفنانة دينا فؤاد مع قسم الفن باليوم السابع



الفنانة دينا فؤاد والكاتب الصحفى أكرم القصاص



الفنانة دينا فؤاد والكاتب الصحفى سعيد الشحات



الفنانة دينا فؤاد والكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن



الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365 يكرم النجمة دينا فؤاد



الكاتب الصحفى خالد صلاح يكرم الفنانة دينا فؤاد



النجمة دينا فؤاد مع الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن



تكريم الفنانة دينا فؤاد فى الخليج 365



تكريم دينا فؤاد فى الخليج 365 بحضور الكاتب الصحفى خالد صلاح وعمرو صحصاح رئيس قسم الفن



خالد صلاح يكرم الفنانة دينا فؤاد بحضور زملاء قسم الفن



دينا فؤاد سامى وهيب رئيس قسم التصوير



دينا فؤاد فى بهو مؤسسة الخليج 365



دينا فؤاد فى حوارها مع الزميل جمال عبد الناصر



دينا فؤاد فى صالة تحرير الخليج 365



دينا فؤاد فى لقاء لتليفزيون الخليج 365 (1)



دينا فؤاد فى لقاء لتليفزيون الخليج 365 (2)



دينا فؤاد فى لقاء لتليفزيون الخليج 365 (3)



دينا فؤاد مع الزميلة مروى جمال



دينا فؤاد مع الكاتب الصحفى خالد صلاح فى صالة تحرير الخليج 365



دينا فؤاد والزميل عادل عبد الله



دينا فؤاد والزميل عماد صفوت



دينا فؤاد والزميل مصطفى القصبى



دينا فؤاد وعمرو صحصاح ولانا