شكرا لقرائتكم خبر عن خلف الحبتور ناعيا إلياس الرحبانى: "فقدانه خسارة كبيرة للفن العربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى رجل الأعمال الإماراتى خلف الحبتور، الموسيقار اللبناني إلياس الرحبانى، الذى توفى اليوم، وكتب خلف الحبتور، عبر حسابه بموقع تويتر:" أتقدم بأحرّ التعازي لآل الرحباني والشعب لبنان الشقيق والعالم العربي بوفاة الموسيقار العملاق الياس الرحباني".

وأضاف الجبتور:"لقد شكل الياس الرحباني مع كل الرحابنة مدرسة موسيقية ألهمت أجيال، وفقدانه خسارة كبيرة للفن العربي. لقد كان صديقاً أكن له كل الاحترام. رحمة الله عليه".



خلف الحبتور

ونشرت وسائل إعلام لبنانية خبر وفاة الموسيقار إلياس الرحبانى، عن عمر ناهز الـ 83 عاما والموسيقار هو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصى ومنصور الرحبانى، وهو من مواليد عام 1938.

وعمل إلياس الرحبانى ملحنًا وموزعًا، وكاتبًا للأغاني، وقائد أوركسترا، لحن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، 2000 منها عربية، وألف موسيقى تصويرية لـ25 فيلما منها أفلام مصرية، وأيضًا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو، من أشهرها موسيقى فيلم "دمي ودموعي وابتسامتي" وفيلم "حبيبتي" وفيلم "أجمل أيام حياتي" ومسلسل "عازف الليل".