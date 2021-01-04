شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف ومايا دياب ونيكول سابا ينعون إلياس الرحبانى: العباقرة لا يموتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن على نعى الموسيقار اللبنانى الكبير إلياس الرحبانى الذى غيبه الموت اليوم، عن عمر يناهز 83 عامًا، بعد تدهور حالته فى أحد المستشفيات اللبنانية.



الياس الرحباني

جورج وسوف ينعي الياس الرحباني

وكتب النجم جورج وسوف، عبر حسابه بموقع تويتر: "بعد عاصي ومنصور، يرحل اليوم آخر عنقود الجيل الأول من عائلة الإبداع. مع رحيل إلياس الرحباني ينضم يوم حزين إلى روزنامة أحزاننا، أتقدم بأصدق التعازي للعائلة الرحبانية والسيدة فيروز الجيل الثانى يكمل مسيرة عائلة العباقرة والعباقرة لا يموتون".



جورج وسوف عبر تويتر

ونعت النجمة مايا دياب، وفاة الموسيقار إلياس رحبانى عبر تويتر، قائلة: "أعزي عائلتك الصغيرة وحاسة بوجعهم.. أعزي لبنان والعالم العربي والعالم أجمع أعزي قلوبنا برحيلك.. والأصعب أنك رحلت بوقت حتى أن نجتمع ونصلي سوا لراحة نفسك أصبح شيء من المستحيل.. بدعي كل شخص بحبك يصليلك على طريقته من بيته أو الكنيسة للي حد بيته يا احلى أب.. الى اللقاء".



مايا دياب تويتر

وغردت النجمة نيكول سابا، عبر تويتر، قائلة: "شريط طويل مرق قدامي وذكريات حلوة أيام الاستوديو بالنقاش وتسجيلات أيام الفوركاتس و"يا ناسيني" و"كان الزمان وكان "ويا بو مرعي".. ذكريات مليانة مرح لأنك كنت بتحب البهجة، والضحكة ما كانت تفارق وجهك.. الله يرحمك يا أستاذ إلياس الرحباني وتكون نفسك بالسماء ويصبّر غسان وجاد ومدام نين".



نيكول سابا عبر تويتر

وكانت أفادت وسائل إعلام لبنانية بوفاة الموسيقار إلياس الرحبانى عن عمر ناهز الـ 83 عاما والموسيقار هو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصى ومنصور الرحبانى، وهو من مواليد عام 1938.

يذكرأن إلياس الرحبانى هو موسيقي كبير عمل ملحنًا وموزعًا، وكاتبًا للأغاني، وقائد أوركسترا، لحن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، 2000 منها عربية، وألف موسيقى تصويرية لـ25 فيلما منها أفلام مصرية، وأيضًا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو، من أشهرها موسيقى فيلم "دمي ودموعي وابتسامتي" وفيلم "حبيبتي" وفيلم "أجمل أيام حياتي" ومسلسل "عازف الليل".