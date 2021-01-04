شكرا لقرائتكم خبر عن "كوندا" تمنح سهر الصايغ جائزة لجنة التحكيم الخاصة بالقومي للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت الفنانة سهر الصايغ على جائزة لجنة التحكيم الخاصة من المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثالثة عشر عن دور "كوندا" الذي قدمته في مسرحية "المتفائل" المأخوذة عن رواية "كانديد" للكاتب الفرنسى فولتير، وهى من إعداد وإخراج إسلام إمام.



سهر في شخصية كوندا بمسرحية المتفائل

مسرحية "المتفائل" تميزت كل مفرداتها بالوهج والجمال والإبهار من حيث الملابس والموسيقى والغناء والاستعراضات والتشكيل السينوغرافي الذي كشف عن حس إبداعي رفيع المستوى يموج بالتناسق والبساطة ورشاقة الحركة والضوء والإبهار ويذكر أن النجم سامح حسين قد شارك بقوة في صناعة هذا النجاح ومعه فريق العمل من الفنانين سهر الصايغ ويوسف إسماعيل وعزت زين وسوسن ربيع وتامر الكاشف ومع مجموعة من شباب المسرح القومي.



سهر الصايغ وسامح حسين

مسرحية "المتفائل" ديكور للفنان حازم شبل والموسيقى لهشام جبر والملابس لنعيمة عجمي والإضاءة لبكر الشريف والاستعراضات لضياء وشفيق والأشعار لطارق علي.

تكونت لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح المصري من الدكتور أسامة أبو طالب رئيسًا وبعضوية كل من الموسيقار منير الوسمي، والفنان جمال عبد الناصر، والدكتور ومهندس الديكور صبحي السيد، والكاتب الكبير وليد يوسف، والمخرج محمد أبو داوود، والفنان ومصمم الاستعرضات عاطف عوض.