شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلى .. أبرز التصريحات المؤلمة التى صدمت الوسط الفنى والسوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدمت الفنانة حورية فرغلى الوسط الفني ومتابعى السوشيال ميديا، عقب التصريحات المؤلمة التي تحدثت عنها خلال لقائها مع تليفزيون ”الخليج 365”، حيث حاورها الكاتب الصحفى عماد صفوت، وعبرت عن حزنها الشديد عن بعد أصدقائها والمقربين منها، ولم يعد أحد يتواصل معها والجميع تركوها وحيدة مكتئبة حبيسة غرفتها.



حورية فرغلي

تصريحات حورية فرغلي

وخلال السطور التالية يبرز ”الخليج 365” أهم تصريحات حورية فرغلى وهى كالتالى:

محدش بيسأل عنى والكل بعد عنى وحتى الناس اللى كنت برعاهم وبيشتغلوا معايا سابونى.

تليفونى بقاله 3 سنين مبيرنش، محدش بيدعونى في الحفلات أو المسرحيات ولا أي حاجة.

لو الوسط الفني مش عايزنى يقولولى "وأنا هختفى خالص".

بقاللى 4 سنين مش بعرف طعم الأكل ومش بشم بسبب عمليات "الأنف"

الجمهور بيشتمنى وبيوجهلى كلام غير لائق على شكلى ومناخيرى.

حبيسة غرفتى لمدة 8 شهور بسبب شكلى.

أنا بنت ومش قادرة أبص في المراية من سنتين

هعمل عملية جراحية مع طبيب عالمى علشان اعرف أرجع شكلى تانى

الكورونا منعتنى من من السفر لأمريكا لإجراء العملية.

بخاف من الناس اللى بتشتمنى وأنا معملتش حاجة.. أنا كنت بمثل مصر في الفروسية

لبلبة ورانيا محمود ياسني هما اللى بيسألوا عنى بس

كنت بيقول عايزة أروح قبرى بسبب شتيمة الناس



الزميل عماد صفوت مع حورية فرغلي

يذكر أن الفنانة حورية فرغلى اسمها الحقيقى هو "عذابة محمد بن على" والشهرة في الإمارات عذابة الطاير، من مواليد دولة الإمارات عام 1977، تحمل الجنسية الإماراتية بالإضافة إلى الجنسية المصرية، درست إدارة أعمال في إنجلترا، عشقت الفروسية منذ طفولتها ومارستها بشكل احترافي كما شاركت في العديد من بطولات الفروسية العربية والعالمية وفازت بلقب بطولة مكتوم لقفز الحواجز عام 2001 حيث كانت تمثل دولة الإمارات، فاجأت العالم عام 2002 بمشاركتها في مسابقة جمال مصر تحت اسم حورية فرغلي وحصلت على اللقب. ولكنها تنازلت عنه بعد أربع شهور فقط في سابقة من نوعها لوصيفتها نور السمري بسبب الشائعات التي لاحقتها وهجوم الصحافة الكثيف عليها، اتجهت لتمثيل بدأت حياتها الفنية عام 2010 عن طريق الصدفة فكان أول ظهور لها من خلال فيلم (كلمني شكرًا)، ثم قررت دراسة التمثيل فالتحقت بمدرسة (مروة جبريل السينمائية) حيث تعلمت أصول التمثيل الأمريكي لمدة عام، وكان ثاني ظهور لها من خلال مسلسل (الشوارع الخلفية) عام 2011، و استطاعت حورية فرغلي في وقت قصير أن تتنوع في تقديم أدوار مختلفة بدأت بدور البنت الشعبية، ومرورًا بالفتاة الارستقراطية، ثم دور الراقصة بفيلم (كف القمر) وزاد بريقها من خلال قيامها ببطولة مسلسل (المنتقم) عام 2012 ودورها في فيلم (قلب الأسد) و(القشاش) عام 2013، وغيرهم .