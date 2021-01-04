شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف: أدمن صفحتى شير البرومو المثير للجدل وطلبت منه حذفه فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة رانيا يوسف، في حوارها مع الخليج 365، إنها لم تنشر برومو الحلقة المثيرة للجدل، على صفحتها على السوشيال ميديا وإنما أدمن الصفحة هو من قام برفعها، وبمجرد ملاحظاتها ذلك قامت بحذفه على الفور.

علي الكشوطي ورانيا يوسف

وأضافت: كل أسئلته ردها لازم أغلط في حد من الزملاء وأنها لم تكن تريد أن تقول أي تصريح ضد أي زميل من زملائها في عالم الفن، مضيفة أن مذيع البرنامج يريد إحداث مشاكل لها مع زملائها وأن في ذهنها وقت التصوير حسابات كثيرة أنه ضيفها في مصر وأنه جاء مخصوص من أجل التصوير معها من العراق ولم تكن تريد إحراجه، و"مش عارفة لو حد كان في مكاني كان ممكن يعمل أية".

وقد تصدرت رانيا يوسف الأيام الماضية، محركات بحث جوجل، بسبب تصريحاتها الأخيرة عن تميز مؤخرتها بحسب قولها فى إحدى اللقاءات التليفزيونية، وهو ما دفع بعض رواد السوشيال ميديا لمهاجمتها بضراوة، بالإضافة إلى مهاجمة بعض الفنانين، حيث قال الفنان حسن يوسف "ما هو موقف نقابة الممثلين من تلك التصريحات؟" .

وتشارك رانيا يوسف فى بطولة مسلسل "اللعبة 2" بطولة هشام ماجد وشيكو، المقرر عرضه على إحدى المنصات الفترة المقبلة، أشرف على كتابته فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التونى وبطولة هشام ماجد وشيكو ومى كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامى مغاورى وأوتاكا.