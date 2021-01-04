شكرا لقرائتكم خبر عن شريف رمزى مع زوجته وأبنائه للمرة الأولى بعد تعافيه من فيروس كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة ريهام أيمن بمناسبة تعافى زوجها الفنان شريف رمزى من فيروس كورونا مؤخرًا، حيث نشرت صورة له بصحبتها ومعهما أبناؤهما ليليا ورمزى، حيث ظهروا معًا عبر حسابها على موقع إنستجرام، وكتبت: "أخيرًا بات بإمكاننا احتضانه مرة أخرى"، وذلك في إشارة للأيام الماضية وخضوعه للعزل منذ إصابته بفيروس كورونا.



شريف رمزى وعائلته

وأعلن الفنان شريف رمزي، أمس تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدًا أنه أجرى اختبار الفيروس وجاءت النتيجة سلبية للفيروس، حيث غرد عبر حسابه الرسمي على تويتر مساء اليوم: "الحمد لله علي كل شيء نتيجة المسحة سلبية بفضل الله وبفضل حبكم ودعواتكم، تم شفائي من هذا المرض اللعين ربنا يشفي ويتم شفاء كل مريض ويحفظنا جميعا يا رب".



شريف رمزى وعائلته

وأصيب شريف رمزي بفيروس كورونا المستجد مؤخرًا، وقد طمأن جمهوره فى وقت سابق بعد ذلك في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قائلاً: إنه أجرى مسحة كورونا وثبتت ايجابيتها، حيث يعانى من أعراض، ولكن خفيفة، ويشكر ربنا على كل شيء وحاليًا حالته مستقرة، ونضح شريف رمزى، الجميع الحفاظ على صحتهم وتجنب التجمعات، التى تؤدي إلى الإصابة بالفيروس، متمنيا الدعاء للجميع.



شريف رمزى وريهام ايمن

وكان الفنان شريف رمزى، قد أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث نشر عبر خاصية الأستورى على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلاً: "الحمد لله على كل شيء عملت المسحة وطلعت إيجابية، إللى اتعامل معايا الفترة إللى فاتت يخلى باله".

وأصاب فيروس كورونا المستجد، فى الآونة الأخيرة، العديد من المشاهير ونجوم الفن، من بينهم النجم أمير كرارة والفنانة يسرا وسلوى محمد على، وجمال العدل وإيناس الدغيدى وآخرين.