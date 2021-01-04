شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين تكشف عن صورة نادرة لوالدها الراحل مع أفراد العائلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة رانيا ياسين، عن صورة لوالدها الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، جمعته مع خالها الراحل اللواء ناضر حمدى، وزوج خالتها مهندس الديكور الراحل بدر تيسير، مشيرة إلى أن قلبها يعتصر حزنا على رحيلهم، معبرة عن اشتياقها لهم.



محمود ياسين مع بدر تيسير وشقيق زوجته

ونشرت رانيا محمود ياسين، الصورة عبر حسابها على انستجرام، وعلقت عليها قائلة: "أجمل ناس فقدتهم واحد تلوا الآخر، بدأت بخالى الغالى اللواء ناصر حمدى، ثم مهندس الديكور بدر تيسير، جوز خالتى وكان أبى الثانى، ثم ختمت بأبى الغالى الذى يعتصر قلبى عليه حزنا كل يوم، وحشتونى أوى يا أجمل الناس فى الحياة، من بعدكم بجد ملهاش طعم، الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته".





فيما نشر محمود عمرو ياسين، حفيد الفنان الراحل، صورة هو الآخر، جمعت جده محمود ياسين وجدته الفنانة الكبيرة شهيرة، ووالده ووالدته، عندما كان طفلا.





وكانت رانيا محمود ياسين، كشفت مؤخرا عن صورة نادرة من افتتاح فيلم "قشر البندق" أول بطولة لها، تضم أربعة من عمالقة الفن، وهم والدها النجم الراحل محمود ياسين والنجم الراحل نور الشريف، النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندى، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة: "يوم افتتاح فيلم قشر البندق، كنت صغيرة أوى ومش مدركة قيمة وقوفى وسط النجوم كبار مثل النجم الراحل نور الشريف وأبى الغالى النجم محمود ياسين رحمهما الله والنجمة نبيلة عبيد والنجمة ناديه الجندى".

وتابعت: "لما واحد بيقى صغير مش بيقى مقدر قيمة الصورة ولا قيمة لحظة وقوفك مع عمالقة الفن، فى يوم افتتاح فيلم لسه بتتقدم فيه والآن أنا فخورة بالصورة دى وبقول يا بختى.. كم كنت محظوظة لحد ما تحسدت".