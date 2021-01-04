شكرا لقرائتكم خبر عن دور العرض الصينية تحقق رقم قياسيا جديدا فى الإيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية عام 2021 ، انطلقت الصين مباشرة من بوابة شباك التذاكر بتسجيل رقم قياسي جديد يوم الجمعة الماضية أول يوم بالسنة الجديدة ، حيث حقق شباك التذاكر الصيني 600 مليون يوان صيني أي (92 مليون دولار) ، متفوقًا على نفس اليوم في جميع السنوات السابقة، وجاءت معظم الإيرادات من فيلم A Little Red Flower.



a-little-red-flowerr



a-little-red-flowerr

ويأتي كل هذا مع انتهاء عام 2020 بينما تعد الصين أكبر سوق شباك التذاكر على مستوى العالم ، متجاوزة أمريكا الشمالية للمرة الأولى، وهذه النتيجة كانت متوقعة شهر أكتوبر الماضي حسب تقديرات Comscore، الذي أصدر إجمالي شباك التذاكر في المملكة الوسطى "الصين" خلال 2020 يقدر بـ 2.74 مليار دولار ، على الرغم من أن إدارة الأفلام الصينية قدرت الإيرادات بـ 3.12 مليار دولار أي (20.4 مليار يوان صيني)، في حين قدرت إيرادات أمريكا الشمالية قدرت بـ 2.28 مليار دولار حسب comScore.

وكان الفيلم الأكثر عرضا في السوق العالمية فيلم Tenet، وحقق فيلم Tenet إيرادات حول العالم خلال عرضه المحدود وصلت إلى 362 ملايين دولار أمريكي، وذلك وفقا لموقع فارايتي، وهو الفيلم الذي استقبلته دور العرض المصرية، لمخرجه كريستوفر نولان، وذلك بعد أشهر طويلة من التأجيلات بسبب انتشار فيروس كورونا.

فيلم Tenet من تأليف وإخراج كريستوفور نولان، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالمين، ومن أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاى، وغيرهم وتدور أحداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.

وكان فيلم Tenet قد تم تأجيل عرضه عدة مرات خلال الأشهر الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا " COVID-19 " الذى يهدد العالم، ولكن طرحه مؤخرا بدور العرض منحه فرصة كبيرة للمشاهدة حيث كانت أقوى بداية له في المملكة المتحدة، حيث حقق إيرادات وصلت 7.1 مليون دولار، ثم تم إطلاق Tenet في 41 سوقًا دوليًا في نهاية هذا الأسبوع ، بما في ذلك فرنسا محققا 6.7 مليون دولار وفي كوريا محققا 5.1 مليون دولار وألمانيا محققا 4.2 مليون دولار.