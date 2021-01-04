عمرو منسي برفقة الهضبة في دبي (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك عمرو منسي الرئيس التنفيذي لمهرجان الجونة صورة تجمعه بالهضبة عمرو دياب، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وأوضح منسي أن الصورة التقطت أثناء تواجدهم في دبي، وعلق: "مع أكبر أولاد".

وطرح الهضبة ألبوم "يا أنا يا لأ" هو الثاني له في 2020، حيث طرح ألبوم "سهران" في الأسواق مطلع 1 مارس 2020، من إنتاج شركة الهضبة "ناي".

ويتعاون الهضبة في ألبومه الجديد مع عدد من كبار الملحنين والشعراء، أبرزهم أيمن بهجت قمر، تامر حسين، تركي آل الشيخ، خالد عز، محمد يحيى، عادل حقي، مكساچ وديچيتال ماستر أمير محروس، تسجيل صوت أندرو داوود وشيري شكري.