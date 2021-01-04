تتلمذ على يد أساتذة فرنسيين وهذه أبرز أعماله.. معلومات عن إلياس رحباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفّي الموسيقار الكبير إلياس الرحباني اليوم عن عمر يناهز الـ 83 عاماً.

ويعتبر "الرحباني " من أشهر الموسيقيين العرب، وفي هذا التقرير نستعرض لكم معلومات عن إلياس الرحباني:

- اسمه بالكامل إلياس حنا الرحباني.

- ولد الرحباني عام 1938 في قرية أنطلياس بدولة لبنان.

- درس الموسيقى في الأكاديمية اللبنانية (1945 - 1958) والمعهد الوطني للموسيقى (1955 - 1956)، إضافة إلى تلقيه دروساً خاصة لعشرة أعوام، تحت إشراف أساتذة فرنسيين في الموسيقى.

- أحب الموسيقى بعد أن تعرّف عليها من خلال أخويه عاصي ومنصور الرحباني (الأخوين رحباني) اللذان يكبرانه في السن.

- وفي العشرين من عمره (1958) استدعته إذاعة بي بي سي البريطانية بفرعها في لبنان وتعاقدت معه على تلحين 40 أغنية و13 برنامجاً، فكان ذلك أول عمل رسمي له بأجر بلغ 3900 ليرة لبنانية.

- بدأ الرحباني عام 1962 بالتعاون مع المغنّين المعروفين، بأغنية "ما أحلاها" للمغني نصري شمس الدين، وبدأ العمل كمخرج ومستشار موسيقي في إذاعة لبنان، وتعرّف على حبيبته "نينا خليل" وتزوجها.

- تلقى العديد من الجوائز، منها: جائزة مسابقة شبابية في الموسيقى الكلاسيكية 1964، جائزة عن مقطوعة La Guerre Est Finie في مهرجان أثينا عام 1970، شهادة السينما في المهرجان الدولي للفيلم الإعلاني في البندقية عام 1977، الجائزة الثانية في مهرجان لندن الدولي للإعلان عام 1995، الجائزة الأولى في روستوك بألمانيا عن أغنية Mory، وجوائز في البرازيل واليونان وبلغاريا.

- وعام 2000 كرّمته جامعة بارينجتون في واشنطن بدكتوراة فخرية، وكذلك جامعة أستورياس في إسبانيا.

- في عام 2004 صدرت أغنية أتحدى العالم للمغني صابر الرباعي، فاعترض إلياس لدى صاحب اللحن خالد البكري والشركة المنتجة روتانا، بأنها تشبه في جملها اللحنية بعض ألحانه، خاصة لحن معزوفة "نينا ماريا" الذي ألّفه في سبعينات القرن العشرين، لكنهم لم يقبلوا التفاوض معه، أدى هذا إلى دعوى رفعها ضد الملحن والشركة في القضاء اللبناني لأجل حقوق الملكية، فتم إجراء تحقيق فني متخصص من قِبل لجنة الاستماع في جمعية المؤلفين والملحنين، وربح إلياس الدعوى بصدور حكم بإلزام الشركة بسحب الألبوم من الأسواق وإضافة اسمه عليه.

- كان من أعضاء شرف الموسمين 10 و11 من برنامج ستار أكاديمي (للتعليق على الأداء)، وقد كان سابقاً من أعضاء لجنة تحكيم برنامج سوبر ستار "أراب أيدل".

- أنجب إلياس من زوجته نينا ولدان هما: غسان و جاد.

- لحّن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، نحو 2000 منها عربية، وألّف موسيقى تصويرية لخمسة وعشرين فيلماً، منها أفلام مصرية، وأيضا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو، من أشهرها موسيقى فيلم دمي ودموعي وابتسامتي وفيلم حبيبتي وفيلم أجمل أيام حياتي ومسلسل عازف الليل.

- ومن أعماله ألحان وكلمات عدد من أشهر أغاني الفنانة فيروز، كذلك لحّن إلياس العديد من أغاني الفنانة صباح، مثل كيف حالك يا أسمر، شفته بالقناطر، ياهلي يابا، وغنى من ألحانه الفنان وديع الصافي، ملحم بركات، نصري شمس الدين، وماجدة الرومي، كما تعاون مع عدد من مغني جيل أحدث، منهم جوليا بطرس وباسكال صقر.