كريم فهمي يعلن تعافيه من كورونا: "التفاؤل علاج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان كريم فهمي شفائه من فيروس كورونا المستجد.

ونشر كريم فهمي صورة، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الحمد لله نتيجة المسحة سلبية، بفضل دعواتكم والتفاؤل، اتفائلوا والله، التفاؤل علاج وكفاية نشر أخبار، وصور سلبية، يا رب اشفي الجميع".

وكان كريم فهمي أعلن إصابته عبر خاصية القصص القصيرة، على حسابه بموقع "إنستجرام"،: "إيجابي كورونا، الحمد لله".

يذكر أن كريم فهمي يصور حاليًا فيلم "جارة القمر"، وتدور أحداث الفيلم فى إطار رومانسى اجتماعى، حيث تجمع قصة حب بين ياسمين رئيس "ليلى" وكريم فهمى "شادي"، رغم الفارق الاجتماعي بينهما، خاصة أنها تنتمى إلى أسرة متوسطة، وتتوالى الأحداث ويتعرضان للعديد من المواقف.