قنوات النيل المتخصصة تحتفل بعيد الميلاد المجيد .. الخميس

ياسر رشاد - القاهرة - تحتفل قنوات النيل المتخصصة بعيد الميلاد المجيد يوم الخميس ٧ يناير، حيث تنقل قناة النيل الثقافية قداس عيد الميلاد بالإضافة إلى عرض مجموعة من الأفلام التسجيلية منها رحلة العائلة المقدسة ومجمع الأديان ودير سانت كاترين .

كما تقدم قناة نايل دراما حلقة خاصة تستضيف فيها الاب بطرس دانيال رئيس

المركز الكاثوليكي للسينما وحوار عن الأعمال الدرامية التي عمقت وأكدت مفهوم الوحده الوطنية.اما قناة ماسبيرو زمان فستعرض مجموعة من الأفلام التسجيلية منها المتحف القبطي وإهرب إلى مصر بالإضافة إلى عرض مسرحية شفيقة القبطية.



بينما تقدم نايل لايف حلقة

خاصة من برنامج نهارك سعيد عن عيد الميلاد بالإضافة إلى عرض فيلم حسن ومرقص بطولة عادل امام وعمر الشريف وفي السهرة تعرض مسرحية واحد لمون والتاني مجنون. اما قناة نايل سينما فتقدم فيلمي (فيلم هندي والمصلحة) بالإضافة لحلقة من برنامج كلوز اب مع الفنان ادوارد.

وتعرض قناة نايل كوميدي مسرحية سك على بناتك.. وتعرض قناة العائلة في سهرتها مسرحية الهمجي للنجم محمد صبحي.