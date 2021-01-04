خالد النبوي يكشف عن البوستر الدعائي لفيلم (أهل الكهف)

ياسر رشاد - القاهرة - كشف النجم خالد النبوي عن البوستر الدعائي لفيلمه الجديد "أهل الكهف"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر".

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"أهل الكهف" بطولة خالد النبوي ،غاده عادل ، خالد الصاوي ،محمود حميدة، محمد ممدوح ،محمد فراج ،احمد عيد ،ريم مصطفي ،مصطفي فهمي ،بيومي فؤاد ،احمد فواد سليم ،صبري فوار ،هاجر احمد ومن

تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة وإنتاح وليد منصور الذي حصل علي أفضل منتج في 2020.

ويعد "أهل الكهف" التعاون الثاني أيمن بهجت قمر والمنتج وليد منصور بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم البدله والذي تخطت إيراداته ٧٠ مليون جنيه.