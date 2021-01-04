مجلس نقابة الموسيقيين يعزي أمير الغناء العربي هاني شاكر في زوج شقيقة حرمه

ياسر رشاد - القاهرة - ينعى مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية وجمعيته العمومية ببالغ الحزن والأسى الأستاذ عادل سالم زوج شقيقة حرم أمير الغناء العربي ونقيب الموسيقيين هاني شاكر، الذي وافته المنية اليوم داعين الله الغفور أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.

والعزاء مقتصر على العائلة فقط في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

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يذكر أن هاني شاكر ظهر أخيراً مع الفنان أحمد سعد، مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجه "معكم"، وحصدت الحلقة نسبة عالية من المشاهدات والمتابعة فور عرضها، تحدثا خلالها على كواليس أحدث دويتو غنائي جمعهما "يابخته"، والتي حققت أكثر من 5 ملايين مشاهد عبر "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:أحمد إبراهيم، ألحان: محمود صبري، ويقول مطلعها"يا

بخته اللي إحنا من بخته نحبه وقلبنا ياخده نشيله حتى فوق الراس وياخد عمرنا براحته يا بخته اللي إحنا من بخته نحبه وقلبنا ياخده لكن يا خساره عالخاينين كفايه خيانه بوخته ويا بخته اللي إحنا من بخته نحبه وقلبنا ياخده نشيله حتى فوق الراس وياخد عمرنا براحته يا بخته اللي إحنا من بخته نحبه وقلبنا ياخده لكن يا خساره عالخاينين كفايه خيانه بوخته إحنا اللي يبيعنا مايلزمناش هو اللي هيخسر ليالينا".