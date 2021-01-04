ماجدة الرومي تنعى الموسيقار إلياس الرحباني

ياسر رشاد - القاهرة - نعت الفنانة ماجدة الرومي، الموسيقار الكبير إلياس الرحباني الذي رحل عن عالمنا اليوم، متأثرًا بفيروس كورونا المستجد.

اقرأ.. وائل جسار عن إلياس الرحباني: ركن من أركان الموسيقى والفن العربي

وكتبت ماجدة الرومي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إلياس رحباني كبيرٌ من بلادي خسرته الأغنية اللبنانية والموسيقى العالمية اليوم".

وأضافت، وهو من أعطى أجمل الألحان وأبدع، وتميّز، وحلق عالياً في سماء الجمالات الموسيقيّة العالمية.

هو من أطلق صوتي والى جانبه العظيم الأستاذ سعيد عقل وذلك بأغنية "عم بحلمك" الرائعة الاستثنائيّة

الباقية فينا الى الابد والباقية في خزانة الكنوز الفنيّة اللبنانية ما دمنا ودامت لنا الهويّة الغنائية اللبنانية ..

واستكملت، وسيبقى الأستاذ إلياس الرحباني على مدى الأزمنة الآتية هدية الإبداع اللبناني لكل العالم ووردة القلب إلى القلب.. وهدية الإبداع إلى الجمال.

أحر التعازي لعائلته الكريمة وللبنان ولكل محبي فنّه الجميل".



أعلنت عدد من الوكالات الإخبارية اللبنانية عن خبر الوفاة، حيث رحل إلياس عن عمر ناهز

الـ 85 عاماً متأثراً بفيروس كورونا، لحّن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، نحو 2000 منها عربية. وألّف موسيقى تصويرية لخمسة وعشرين فيلماً، منها أفلام مصرية، وأيضا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكيةعلى البيانو. من أشهرها موسيقى فيلم دمي ودموعي وابتسامتي وفيلم حبيبتي وفيلم أجمل أيام حياتي ومسلسل عازف الليل.

بالإضافة إلى عدد من أغاني الفنانة الكبيرة فيروز، يالور حبك، الأوضة المنسية، معك، يا طير الوروار، بيني وبينك، جينا الدار، قتلوني عيونا السود، يا اخوان، منقول خلصنا، ياي ياي يا ناسيني، كان الزمان، كان عنا طاحون.

أغاني الفنانة صباح، مثل" كيف حالك يا أسمر، شفته بالقناطر، ياهلي يابا".

وتغنى بألحان الفنان الكبير وديع الصافي، ملحم بركات، نصري شمس الدين، وماجدة الرومي. كما تعاون مع عدد من مغني جيل أحدث، منهم جوليا بطرس وباسكال صقر.