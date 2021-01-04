رانيا يوسف: الحجاب لا علاقة له بستر المرأة لأنها لا تسير في الشارع بملابس البحر

ياسر رشاد - القاهرة - صرحت الفنانة رانيا يوسف عن رفضها التام لارتداء النساء للحجاب، مؤكدة أنه شيء مقحم على ثقافة المصريين ولم تفرضه تعاليم الدين الإسلامي.

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وأكدت "رانيا" في مقطع فيديو تم حذفه من مقابلتها المذاعة مع قناة الرشيد العراقية، أن الحجاب لا علاقة له بستر المرأة؛ لأنها لا تسير في الشارع بملابس البحر، ولا تحتاجه لكي تكون مستورة.

https://www.instagram.com/p/CJntjvkBOag/?igshid=12jyznr80a3vn

وأضافت، أن الحجاب تم فرضه على ثقافة المصريين في أواخر السبعينات، وقبل ذلك لم تكن زوجات علماء الأزهر يرتدين الحجاب، متحدية أن يخرج أحد امرأة محجبة وسط جمهور حفلات أم كلثوم.

وقالت رانيا يوسف أن الحجاب ليس فرضًا في الإسلام وإلا كان تم فرضه بشكل صريح على جميع المسلمين.